اقتصاد

منتدى الخمسين سيدة يناقش مستقبل المرأة المصرية والأفريقية في التكنولوجيا والابتكار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلن  منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، تحت رعاية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عن انعقاد النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي تُقام هذا العام تحت شعار: “مستقبل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار” (STEM and Future Innovation Summit).

تُعد القمة في نسختها الرابعة الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، حيث تتحول من فعالية محلية إلى منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، تستقطب أكثر من 6,000 قيادة نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، إلى جانب كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وقادة المؤسسات العامة والخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن مشاركة وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة.

تركز القمة على دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وربطه بالابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين القيادات النسائية الشابة من مواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد المعرفي والتحولات التكنولوجية المستقبلية حتى عام 2035.

تشمل أجندة الحدث، جلسات وزارية رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والتنمية، وورش عمل تدريبية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، تتيح للأجيال الجديدة فرص التعلم من خبرات قيادات ملهمة، كما تستضيف القمة ملتقى التوظيف للفتيات وحديثي التخرج – في نسخته الثانية، بمشاركة كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم فرص عمل وتدريب مباشر.

ولأول مرة سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة Top 50 Most Influential African Women 2025 ضمن احتفالية African Women Awards، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كجسر للتواصل الإقليمي والدولي وتكرّس حضورها في قيادة الحراك التنموي النسائي عبر القارة الأفريقية.

ومن جانبها؛ قالت دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا إن «قمة المرأة المصرية أصبحت منصة إقليمية رائدة تعكس التجربة المصرية الناجحة في تمكين المرأة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القيادات النسائية المصرية والعربية والأفريقية. هذه النسخة تضع المرأة في قلب التحولات الرقمية، وتُكرّس مكانة مصر كداعم رئيسي للقيادة النسائية وريادة الأعمال على مستوى القارة.»

وأضافت: «إطلاق جائزة Top 50 Most Influential African Women Awards من القاهرة هو خطوة استراتيجية تُحوّل القمة إلى منصة ذات بُعد دولي دائم، وتمنح القارة فرصة لتسليط الضوء على قياداتها النسائية الأكثر تأثيرًا في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والقيادة.»

هذا وتُرسخ القمة الصبغة الدولية لمنصة منتدى الخمسينالأكثر تأثيرًا، باعتبارها منبرًا جامعًا لتبادل الخبرات وصناعة الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على امتداد القارة الأفريقية والعالم العربي، وتؤكد على أن المرأة المصرية والعربية والأفريقية ليست مجرد جزء من مشهد التغيير، بل في صدارة قيادته، من مقاعد الجامعات وحتى مواقع الإدارة العليا.

