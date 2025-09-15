مشيها بطال.. شابان يضربان شقيقتهما حتى الموت بالوراق

أنهى شابان حياة شقيقتهما بمنطقة الوراق بعدما سحلاها حتى الموت بسبب شكهما في سلوكها واعتيادها الخروج والعودة إلى المنزل في أوقات متأخرة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من غرفة النجدة بمصرع ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، بالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30عاما، وبها آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقيها بسبب شكهما في سلوكها، واعتيادها الخروج دون علمهما والعودة في أوقات متأخرة من الليل فانهالا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.