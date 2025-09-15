حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 سبتمبر تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين وشقيقتهم "مصابة بجرح قطعى باليد") وطرف ثان: (أحد الأشخاص وزوجته "مصابان بجروج قطعية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم.. لخلافات حول الجيرة بسبب لهو الأطفال، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما نتج عنه إصابتهم.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.