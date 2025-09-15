نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن

ظهرت الآن الآن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال محافظة القاهرة للعام الدراسي 2025 - 2026 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر ، الوصول إلى رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال محافظة القاهرة للعام الدراسي 2025 - 2026 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط على اللينك التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult

ادخل الرقم القومي للطفل بشكل صحيح

اضغط على أيقونة بحث

ضوابط القبول في رياض الأطفال محافظة القاهرة

دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.

لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية في رياض الأطفال محافظة القاهرة

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا.

شروط التقديم في رياض الأطفال محافظة القاهرة

التقديم الكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقى.

ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.

أن يكون ولى الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومى.

خطوات التقديم في رياض الأطفال محافظة القاهرة