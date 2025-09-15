نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن

ظهرت الآن الآن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال محافظة القاهرة للعام الدراسي 2025 - 2026 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة
ويمكن الآن لمن يهمه الأمر ، الوصول إلى رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال محافظة القاهرة للعام الدراسي 2025 - 2026 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط على اللينك التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي .. خطوات الاستعلام
- ادخل على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult
- ادخل الرقم القومي للطفل بشكل صحيح
- اضغط على أيقونة بحث
ضوابط القبول في رياض الأطفال محافظة القاهرة
- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.
- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.
- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.
- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية في رياض الأطفال محافظة القاهرة
- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.
- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا.
شروط التقديم في رياض الأطفال محافظة القاهرة
- التقديم الكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقى.
- ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.
- أن يكون ولى الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومى.
خطوات التقديم في رياض الأطفال محافظة القاهرة
- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة cairo.gov.eg
- اضغط على لوحة الخدمات.
- اختر خدمات التعليم الأساسى
- قم بانشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لكى يتسنى لك الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة
- اختر : استمارة التقديم
- قم بملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ثم ارسال الطلب.
- طباعة استمارة التقديم واحتفاظ ولى الأمر بها كمستند تقديم.