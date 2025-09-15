الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards

حرص الفنان العالمي خافيير باردم ، علي ارتداء الشال الفلسطيني ، وذلك بحفل توزيع جوائز Emmy Awards.

وخرجت النجمة العالمية بينيلوبي كروز بتصريح صادم حول تعاونها مع زوجها الممثل الإسباني خافيير باردم في عدد من الأفلام السينمائية، لمجلة Marie Clarie التي ستتصدر غلافها لعدد شهر فبراير.



وقالت كروز: "لدي أسباب منطقية بشكل واضح جعلتني لا أحبذ العمل مع زوجي، رغم أن الجميع يظن أنه الأمر سهل للغاية، إلا أنه هو شيء كنا لا نريد القيام به في كثير من الأحيان حتى نحافظ على ما لدينا".

وأضافت أن تشارك شخص تعرفه ويعرفك أمر جيد، و التمثيل أمر سهل، ولكن من ناحية أخرى فهو أمر مخيف أن تقوم به بشكل سنوي، فأنت لا تعلم إذا كان ذلك سيتسبب في الخلط بين الأمور لهذا من الأفضل أن نقوم بذلك من حين للآخر.