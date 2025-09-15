مهرجان القاهرة السينمائي وجامعة كوفنتري يطلقان مركزًا إعلاميًا جديدًا بالعاصمة الإدارية

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) وفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) عن شراكة بارزة يتم تدشينها رسميًا بافتتاح مركز كوفنتري الإعلامي الجديد في 24 سبتمبر 2025، داخل الحرم الجامعي في جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لربط التميز الأكاديمي مع صناعة السينما والإعلام المزدهرة في مصر.

سيشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وجامعة كوفنتري، إلى جانب إطلاق المركز الإعلامي، وهو منشأة استوديوهات إبداعية متطورة تخدم الطلاب والأكاديميين والمجتمع السينمائي. ومن المنتظر أن يشارك في الافتتاح شخصيات بارزة، في مقدمتهم الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

قال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

"شراكتنا مع جامعة كوفنتري تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الخبرة الأكاديمية مع مسارات الاحتراف في صناعة السينما. نحن ملتزمون بدعم المواهب الشابة وتهيئة بيئة مثالية للتعلم والتجربة الحقيقية، بما يكرّس مكانة المهرجان كمنصة رئيسية لإطلاق الأصوات الجديدة وإعداد أجيال من المبدعين يسهمون في رسم ملامح مستقبل السينما المصرية والعربية."

وقالت أ.د. ابتسام فريد – عميدة كلية التصميم والإعلام بفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة:

"يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأكيدًا على رسالتنا التي تهدف إلى دمج التعليم بالثقافة والصناعة. وسيتيح مركز الإعلام لطلابنا فرصة التعلم في بيئة تحاكي الواقع العملي، مع تعزيز تواصلهم المباشر مع مجتمع السينما المصري المزدهر. ويضمن هذا التعاون أن يكون خريجونا مجهزين بالمعرفة الأكاديمية، ومدركين للبعد الثقافي، ومؤهلين للانخراط بكفاءة في سوق العمل."

وقال د. مروان عمارة – مدير برنامج صناعة الأفلام بفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة:

"تمثل هذه الشراكة عهدًا جديدًا للطلاب وصانعي الأفلام الشباب في مصر. من خلال ربط التعلم داخل الفصول الدراسية بالفرص الحقيقية في أحد أرقى المهرجانات السينمائية في العالم، نحن نزود طلابنا بالأدوات والشبكات والخبرات اللازمة للنجاح في الصناعات الإبداعية العالمية."

وقال الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

"نحن حريصون على توفير منصات متنوعة للمواهب الشابة تتكامل فيها الرؤية الفنية مع التقدّم التكنولوجي والتفاعل مع خبرات الصناعة العالمية. وهذا التعاون يعكس التزام المهرجان بتقديم كل الدعم اللازم لتطوير المشاريع الطموحة، ولاكتشاف مواهب جديدة تملك الجرأة والرؤية الفنية."

كجزء من الاتفاق، ستشارك جامعة كوفنتري بجناح مخصص لها في سوق أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يمنح الطلاب فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة والمحترفين. كما ستقدم الجامعة أحدث أدوات الإعلام الرقمي لدعم معرض CIFF للتقنيات الغامرة (XR)، بما يعزز دمج التقنيات التفاعلية في برامج المهرجان.

وسيكون المركز الإعلامي، الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الحدث، حجر الأساس للتعليم والتبادل الثقافي، حيث يوفر مرافق تدريب عملية ويشجع الابتكار في صناعة الإعلام الرقمي. ومن خلال هذه المبادرة، تعزز جامعة كوفنتري بالقاهرة دورها كمركز ثقافي وإبداعي يدعم الجيل القادم من صانعي الأفلام والمحترفين في الإعلام.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو التصنيف الأعلى للمهرجانات الدولية المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

تُعد جامعة كوفنتري من أبرز الجامعات البريطانية الرائدة، حيث تتميز بتركيزها القوي على التعلم التطبيقي والابتكار والانفتاح العالمي. ومن خلال مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، تم استضافة فرع لجامعة كوفنتري العريقة في القاهرة، حيث تقدم الجامعة برامج أكاديمية عالية الجودة ومعتمدة دوليًا، صُممت لتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.