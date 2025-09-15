أحمد شوبير يوجه رسالة لإدارة الأهلي بعد تعثر الفريق من جديد أمام إنبي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة خاصة لإدارة القلعة الحمراء، بشأن إنقاذ موسم الفريق الجاري، بعد تعثر الفريق من جديد بالتعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"لو عايز تصلح النقاط كالتالي، شوف ولاد مين من الناشئين كويسين اعتمد عليهم، وشوف محتاج إيه سواء باك ليفت ورأس حربة، وشوف أولوياتك من التجديدات مين هيكمل ومين هيمشي".

ووأضاف: "اقعد معاهم قولهم دي المرتبات ودا نظامنا في التجديد وأنت هنا ضامن فلوسك ومرحب باللي عايز، وقولهم دا المتاح، ضحي بسنة بالبطولة واعمل بناء والله كلها راكبة مع بعضها".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.