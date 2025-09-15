مصر تحافظ على المركز الرابع عالميًا في تصدير الخضراوات المجمدة

حافظت مصر على مكانتها المتقدمة عالميًا في صادرات الخضروات المطبوخة بالبخار أو المسلوقة في الماء أو غير المطبوخة، مجمدة (البند الجمركي 071090)، وذلك خلال عام 2024، بحصة سوقية بلغت 7% من إجمالي صادرات العالم، وقيمة بلغت 74 مليون دولار وبكمية قدرها 73 ألف طن، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في هذا القطاع.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع مركز التجارة الدولية أن صادرات مصر من هذا المنتج شهدت معدلات نمو متميزة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة والكمية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 5%، فيما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 15% في القيمة بين عامي 2023 و2024، وهو ما يعكس تنافسية المنتج المصري وجودته العالية.

وتصدرت روسيا قائمة أكبر الأسواق المستوردة للخضروات المصرية المجمدة المطبوخة بالبخار أو المسلوقة في الماء بقيمة 11.6 مليون دولار تمثل 16% من إجمالي الصادرات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ7.2 مليون دولار (10%)، ثم فلسطين بـ7.1 مليون دولار (10%)، والسعودية بـ6.3 مليون دولار (9%)، والإمارات بـ5.3 مليون دولار (7%). وتمثل هذه الأسواق الخمسة نحو 51% من إجمالي صادرات مصر لهذا المنتج خلال 2024.

وأكدت الهيئة أن استمرار النمو في هذا القطاع يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويفتح المجال للتوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حصيلة الصادرات الغذائية، وترسيخ مكانة مصر كأحد أبرز اللاعبين الدوليين في الصناعات الغذائية والزراعية.