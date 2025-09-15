عماد الدين حسين: اجتماع القادة العرب والمسلمين في الدوحة رسالة تضامن قوية لكنها قد لا تكون كافية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن انعقاد قمة القادة العرب والمسلمين اليوم في العاصمة القطرية الدوحة يمثل خطوة بالغة الأهمية من حيث الشكل والمضمون، باعتبارها تعكس وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة العدوان الإسرائيلي، موضحا أن هذا الاجتماع يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل والدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بأن العرب يقفون إلى جانب قطر في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الذي طال أراضيها بشكل مباشر، "سياسيًا، مجرد انعقاد القمة يعد تطورًا مهمًا، لكن الأهم من ذلك هو مضمون الرسائل التي ستُرسل".

وأشار حسين خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك تخوفات حقيقية من أن تكون مخرجات القمة محدودة في تأثيرها، خاصة إذا اكتفى القادة ببيانات شجب وإدانة دون اتخاذ إجراءات ملموسة، واستند في ذلك إلى مسودة البيان الختامي المتداولة على وسائل التواصل ووكالات الأنباء منذ الأمس، معتبرًا أن صيغة البيانات المتوقعة قد لا ترقى إلى مستوى التحديات على الأرض، متابعا: "إسرائيل تنفذ حاليًا عملية إبادة ممنهجة في غزة، وتواصل تهويد الضفة الغربية، بل وتستعرض قوتها العسكرية وتهدد دولًا عربية، وهو ما يستوجب ردًا أكثر قوة من مجرد بيانات".

وحذر من أن الاكتفاء بالبيانات قد يُفهم من قبل إسرائيل على أنه ضوء أخضر للاستمرار في مخطط التهجير والتصفية الجغرافية والإنسانية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي المعلن، والذي تجلى مؤخرًا في زيارة السيناتور ماركو روبيو لتل أبيب، يعزز من تعنت الحكومة الإسرائيلية، "إذا لم تتخذ القمة قرارات عملية وواضحة، فإن الرسالة التي ستصل إلى إسرائيل ستكون سلبية للغاية، مفادها أن العرب يتحدثون ولا يفعلون، وهو أمر بالغ الخطورة".