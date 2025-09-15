قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
تحقيقات وملفات

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية فارقة حول فلسطين

إسراء عبدالمطلب

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاحتضان القمة العربية الإسلامية الطارئة وسط ترقب إقليمي ودولي واسع، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما خلفه من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتكتسب القمة أهمية خاصة كونها تأتي في مرحلة فارقة تتطلب مواقف موحدة تتجاوز حدود البيانات التقليدية، لتضع أسس رؤية عربية وإسلامية مشتركة تحدد ملامح الرد السياسي والدبلوماسي على التطورات الراهنة، وتعكس في الوقت ذاته حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول المشاركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وصون استقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة العربية الإسلامية تمثل فرصة لتجاوز البيانات التقليدية، داعيًا إلى استثمارها في إعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل استراتيجي، وعدم الاكتفاء بردود الفعل تجاه الإدارة الحالية فقط. 

وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن لقاء رئيس وزراء قطر بالرئيس الأمريكي، قد يشكل مقدمة لاتفاق دفاع مشترك، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي هو طمأنة الدوحة، مع التساؤل عن مدى استعداد قطر لإعادة النظر في علاقتها بحركة حماس، مؤكدًا أن مصر لا تزال تتحمل العبء الأكبر في إدارة الملف الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أوضح فهمي أن هناك تحولًا في المناخ الدولي تجاه القضية الفلسطينية، حيث يعكس قرار الجمعية العامة الأخير دعمًا واسعًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ما يشكل نقطة انطلاق مهمة في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تكون فلسطين على رأس أولوياتها.

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في شوارع سوهاج

حوافز إثابة.. ملفات هامة خلال الاجتماع الدوري لمحافظة بني سويف

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

