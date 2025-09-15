لاعبة تشيلسي تعود للتسجيل بعد غياب دام 20 شهرًا

أعربت سام كير عن ارتياحها للعودة إلى الملاعب بعد أن سجلت مهاجمة تشيلسي هدفًا في عودتها للملاعب بعد غياب دام ٢٠ شهرًا؛ بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

أصيبت اللاعبة - البالغة من العمر ٣٢ عامًا - بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في يناير ٢٠٢٤، واضطرت للغياب عن أولمبياد باريس، بالإضافة إلى حملة تشيلسي للفوز باللقب الموسم الماضي.

أظهرت هدافة أستراليا التاريخية حرصها على تعويض ما فاتها، إذ ساعدت هدفها المئة مع تشيلسي الفريق على الفوز ٣-١ على أستون فيلا المضيف في الدوري الممتاز للسيدات يوم الأحد.

وقالت لموقع تشيلسي الرسمي: "أشعر بالسعادة. أنا سعيدة حقًا، ولكن أشعر بارتياح كبير، لقد كانت رحلة طويلة، وأنا سعيدة بانتهائها".

وأضافت: "تسجيلي هدفي المئة مع تشيلسي جعل عودتي أكثر تميزًا، أن أحقق ذلك مع نادٍ عريق كهذا، نادٍ أعشقه، يُعد إنجازًا هائلًا وفخرًا كبيرًا لي، لا أفكر كثيرًا في أهدافي، لكن تسجيل 100 هدف مع تشيلسي أمرٌ سيبقى معي للأبد".

فازت كير بخمسة ألقاب دوري، وثلاثة ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة منذ ظهورها الأول مع تشيلسي عام 2020، وقد أكدت المدربة سونيا بومباستور على أهميتها للنادي.

وقالا المدربة: "أنتِ تعلمين ما تُمثله سام لتشيلسي. بالنسبة لي، إنها قدوة".

واختتمت: "لا تُحب الظهور أمام الجميع وجذب الأضواء، لكنها تستحق ذلك حقًا، أعتقد أنها بحاجة إلى الاستمتاع بذلك أيضًا لأنها مرت بلحظات عصيبة".