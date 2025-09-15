محافظ شمال سيناء: إدخال المساعدات لغزة يمنع تهجير الفلسطينيين ويدعم تشبثهم بأرضهم

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، ان إدخال المساعدات إلي قطاع غزة يمنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، ويدعم تشبثهم بأرضهم.



وقال المحافظ - في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/- إن 70 % من المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة "مصرية" وتواصل الدولة جهودها من أجل إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي القطاع.



وأشار المحافظ إلي أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عن طريق ثلاث مسارات هي:الطريق البري عبر الشاحنات وعن طريق البحر بالسفن وعن طريق الجو بالطائرات، حيث يتولي الهلال الأحمر المصري استقبال المساعدات ونقلها إلى مخازنه تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة.

