محافظ الفيوم يتفقد محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ،اليوم، الاثنين، محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الإعلام التابعة لمدينة الفيوم ، والتي قامت بتنفيذها إحدى شركات الطاقة المتجددة .



واستمع المحافظ ،خلال جولته التفقدية؛ لشرح تفصيلي حول النظام التبادلي الذي تعمل به محطة الصرف، بعد إنشاء محطة الطاقة الشمسية التي تنتج الكهرباء نهاراً؛ لتغذية الأحمال الكهربية المطلوبة بمحطة الصرف الصحي، مع إمكانية استخدام الإنتاج الفائض من الكهرباء بالمحطة عند الحاجة ليلاً، وفي حالة زيادة الكهرباء المطلوبة عن إنتاج المحطة، تقوم بسحب احتياجاتها من الشبكة الكهربائية، ويعمل النظام بالتزامن تلقائياً سواءً للتغذية أو الاستهلاك، وتتم المحاسبة من شركة الكهرباء بنظام المقاصة عن طريق العداد التبادلي الذي يقوم بالقياس في الاتجاهين، وفي حالة وجود فائض عن الاستهلاك شهرياً يتم ترحيل الرصيد للمشترك للشهر التالي .



وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية لمحطة الطاقة الشمسية 80 ميجا وات تقريباً، وتتكون من 68 لوح طاقة شمسية مقسمين إلى 4 مجموعات، قدرة اللوح الواحد 605 وات، باجمالي 41.14 كيلو وات، وذلك بتكلفة إجمالية 1.1 مليون جنيه، وتسهم المحطة في تقليل حجم الانبعاثات الضارة من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 42 طن سنوياً، ومن المتوقع استرداد رأس المال خلال فترة 5 سنوات و6 أشهر .



فيما تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بالإعلام 810 أمتار مربعة، وأنشئت المحطة بطاقة تصميمية 9504 أمتار مكعبة / يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 53 مليون جنيه، ويخدم قريتي الإعلام والعزب المجاورة، ويشمل المشروع محطة رفع، وخط طرد بطول 3500 متر طولي تقريباً، وشبكة انحدار بطول 18000 متر طوليّ تقريباً، وتتكون المحطة من عنبر طلمبات، وبياره، وعدد 2 محول 300 ك ف، ومولد 180 ك .ف. أ، ومخزن، ومبني المولد، وغرفة أرضية لقياس التصرف الخارج .



وأشاد المحافظ، بخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمحطات الصرف الصحي، بوصفها طاقة نظيفة تسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تسهم في تقليل العبء على الشبكة الكهربائية.