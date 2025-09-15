بعد ضبطه.. إخلاء سبيل صاحب محل زجاج سب سيدة على الطريق

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صاحب محل زجاج بعد استجوابه في قضية تعديه علي سيدة أثناء سيرهم علي الطريق بألفاظ خادشة للحياء.

جاء ذلك بعد الحصول علي أقواله في القضية والاتهام الموجه له حيث أكد في التحقيقات أنه لم يقصد إهانة السيدة وتحدث معها بأدب إلا أنه استفزته بتصويره.

وتابع أن الفيديوهات مجتزاة ولم تظهر الواقعة كاملة.

وتم تداول فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة على إحدى السيدات تستقل سيارة أجرة بالسب والقذف إعتراضاً على تصويرها له بأحد الطرق السريعة بالمنوفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مالك محل زجاج – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة الأجرة التى كانت تستقلها القائمة على التصوير لخلاف حول أولوية المرور.