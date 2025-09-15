غياب محمد شحاتة وأحمد ربيع عن الزمالك أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة

يستمر غياب محمد شحاتة وأحمد ربيع ثنائي الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض أمام الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني محمد شحاتة من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويواصل الثنائي التدريبات التأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.