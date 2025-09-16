الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة تخص سوق انتقالات نادي الزمالك، موضحًا أن اللاعب مصطفى أشرف، المحترف في صفوف نادي فيتيس الهولندي، تم طرح اسمه على إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

عرض من أحد الوكلاء

أوضح الغندور أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض خدمات اللاعب على إدارة الكرة في الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا مبدئيًا بمتابعة مستواه قبل اتخاذ أي خطوات رسمية في ملف التفاوض.

قرار الزمالك قيد الدراسة

وأكد الغندور أن إدارة الزمالك لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، حيث ستقوم بدراسة احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي النادي لتدعيم بعض المراكز قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري.

انتظار الحسم في يناير

أشار الإعلامي في برنامجه “ستاد المحور”، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضوح الرؤية بشكل أكبر، إما بالدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب ووكيله، أو بغلق الملف نهائيًا وعدم فتح باب التفاوض من الأساس.

دعم مرتقب للفريق الأبيض

ويأتي هذا الطرح في إطار رغبة الزمالك في تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، بما يتناسب مع طموحات الجماهير في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، حيث تسعى الإدارة لاختيار الصفقات بدقة لضمان الإضافة الفنية المطلوبة



