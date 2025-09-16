قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دار الكتب تحيي الذكرى الخمسين لإعادة افتتاح قناة السويس

دار الكتب
دار الكتب
أحمد البهى

 تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ندوة بمناسبة  الذكرى الخمسين لإعادة افتتاح قناة السويس (١٩٧٥-٢٠٢٥).

تقام الندوة بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل في الحادية عشر من صباح الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ وتنقسم إلى جلستين حيث يرأس الجلسة الأولى أ.د. أشرف مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة عين شمس - عضو اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر) ويتحدث فيها كل من:
أ.د. مصطفى الغريب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة بنها) ويستعرض موقف الأمير حسين كامل من مشروع مد امتياز قناة السويس سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰، و د. محمد عبد الرحيم يوسف باحث في التاريخ الحديث والمعاصر) ويتناول القناة كممر ملاحي عالمي وأثرها في حركة التجارة الدولية، ود. طارق سليم مدرس التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة المنوفية) ويتحدث عن دول عدم الانحياز وأزمة السويس ١٩٥٦ - موقف يوغسلافيا أنموذجا، و أ. عبد الله السعدني باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر – دار الكتب والوثائق القومية) ويتناول عمليات إزالة الألغام في خليج السويس يونيو ۱۹۷۵  من خلال دراسة على وثائق الأرشيف الروسي،  بينما يتناول د. راضي جودة باحث بوحدة البحوث الوثائقية - دار الوثائق القومية) 
موضوعا بعنوان خمسون عاما على إعادة افتتاح قناة السويس في الأرشيف المصري.

يرأس الجلسة الثانية أ.د. إلهام ذهني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة الأزهر - عضو اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر) ويتحدث فيها كل من: أ.د. خالد عيد الناغية أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة بنها) الذي يستعرض أصداء افتتاح قناة السويس عام ۱۹۷۵ في الصحافة المصرية "صحيفة الأهرام أنموذجاً"، و د. حمدي حامد خليفة (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة الأزهر) ويتناول جهود المملكة المتحدة في إعادة فتح قناة السويس ١٩٧٥ دراسة وثائقية"، وأ. نهاد عبد الباسط باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر) وتتحدث حول الجهود المصرية لإعادة افتتاح قناة السويس عام ١٩٧٥. تقدم الندوة د/ سحر حسن الباحثة بمركز تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وزارة الثقافة المصرية وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق القومية

