برلماني: خطاب الرئيس السيسي محطة فارقة في القمم العربية والإسلامية

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، واصفًا إياها بأنها كلمة حاسمة وصريحة تعبر عن ضمير الأمة كلها، وأنها محطة فارقة في تاريخ القمم العربية والإسلامية.



وأكد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن خطاب الرئيس لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي بل خارطة طريق عملية تطلب تحركًا فوريًا وحازمًا من الدول العربية والإسلامية ومن المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف ما وصفه بـ«حرب الإبادة» التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى.



وطالب النائب السيد شمس الدين تنفيذ قرارات القمة فورًا وتحويل كل عبارة وقرار صادر عن القمة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة ضمن جدول زمني واضح وعلني، وتشكيل لجنة متابعة عربية–إسلامية رفيعة المستوى لمتابعة التنفيذ وإقرار تقارير شهرية ووقف كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل حتى وقف العدوان وعودتها للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية منسقة على إسرائيل تشمل حظر استيراد منتجات محددة، تجميد الاتفاقيات الاقتصادية، وقيود على التعاون العسكري والاستخباراتي مع فرض حظر تسليحي فوري على إسرائيل من قبل الدول العربية والإسلامية والدعوة لحشد دولي لفرض حظر تسليحي شامل لحماية المدنيين.



كما طالب النائب السيد شمس الدين باتخاذ جميع الاجراءات ضد حكومة الاحتلال حتى توقف إسرائيل عدوانها وتقبل بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم ملفات متكاملة إلى المحافل الدولية، ورفع شكاوى فورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ومتابعة فتح تحقيقات دولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مع إطلاق خطة عربية إنسانية عاجلة بإشراف مشترك من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة لفتح ممرات إنسانية آمنة، إسعاف شامل، إجلاء المدنيين، وإيصال الغذاء والدواء والوقود والمستشفيات الميدانية فورًا والقيام بحملة دبلوماسية وإعلامية عالمية تقودها الدول العربية والإسلامية لكشف جرائم الاحتلال وكسر جدار الصمت الدولي، مع تحشيد رأي عام دولي ضاغط على الحكومات المتخاذلة.