وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
الشارقة تستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر عن تحقيق نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثل في ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 57%، وزيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 361%، إلى جانب نمو فرص العمل بنسبة 45%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال هذه الفترة، استقطبت الشارقة 74 مشروعاً استثمارياً جديداً مقابل 47 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، فيما قفزت قيمة الاستثمارات الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ325 مليون دولار في الفترة المقابلة.

وتصدّر قطاع المنتجات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الشارقة، مسجلاً زيادة في عدد المشاريع بنسبة 53% وارتفاعاً في حجم الاستثمارات بنسبة 188%.

كما حقق قطاع الخدمات التجارية قفزة كبيرة بلغت 500% في النشاط الاستثماري، في حين واصل قطاع المعدات الصناعية تحقيق أداء قوي مع نمو عدد المشاريع بنسبة 100% وزيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 45%.

