الشارقة تستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر عن تحقيق نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثل في ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 57%، وزيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 361%، إلى جانب نمو فرص العمل بنسبة 45%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال هذه الفترة، استقطبت الشارقة 74 مشروعاً استثمارياً جديداً مقابل 47 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، فيما قفزت قيمة الاستثمارات الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ325 مليون دولار في الفترة المقابلة.

وتصدّر قطاع المنتجات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الشارقة، مسجلاً زيادة في عدد المشاريع بنسبة 53% وارتفاعاً في حجم الاستثمارات بنسبة 188%.

كما حقق قطاع الخدمات التجارية قفزة كبيرة بلغت 500% في النشاط الاستثماري، في حين واصل قطاع المعدات الصناعية تحقيق أداء قوي مع نمو عدد المشاريع بنسبة 100% وزيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 45%.