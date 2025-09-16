تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن بينما غادرته 10 سفن، ليبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 23 سفينة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألفا و232 طنا.. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و679 طنا.



وأضافت الهيئة، أنه بلغت حركة الحاويات الترانزيت 339 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67 ألفا و700 طن.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 34 ألفا و307 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات "دخول وخروج" 4749 حركة.