قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس يواجه بوروسيا دورتموند في افتتاحية نارية بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

يوفنتوس ودورتموند
يوفنتوس ودورتموند
إسلام مقلد

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة قوية ومرتقبة عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جوفينتوس ستاديوم"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

يوفنتوس بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار على إنتر

يدخل "السيدة العجوز" اللقاء بروح عالية بعد الفوز المثير الذي حققه على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم".

هذا الانتصار وضع اليوفي في صدارة الكالتشيو برصيد 9 نقاط متساويًا مع نابولي، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل بداية مشواره الأوروبي.

دورتموند يسعى لإثبات قوته قارياً

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند المباراة متسلحًا بفوزه الأخير على هايدنهايم بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة من البوندسليجا، ليصل إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ9 نقاط.

أسود الفيستيفال يأملون في تقديم أداء مميز يؤكد طموحاتهم في المنافسة بقوة على البطولة القارية هذا الموسم.

تاريخ المواجهات بين يوفنتوس ودورتموند

التقى الفريقان في 9 مباريات رسمية سابقة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، حيث كانت الكلمة العليا لصالح يوفنتوس الذي حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل انتصارين لدورتموند، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ويسعى اليوفي لمواصلة تفوقه التاريخي، بينما يطمح دورتموند في قلب المعادلة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تشهد النسخة الحالية من دوري الأبطال مشاركة 36 فريقًا بنظام موسع، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد المتأهلين الآخرين، وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو 2026 في العاصمة المجرية بودابست.

ريال مدريد الأكثر تتويجًا

يظل ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ15 لقبًا، يليه ميلان الإيطالي بـ7 ألقاب، ثم بايرن ميونخ وليفربول بـ6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع بخمسة ألقاب.

يوفنتوس الإيطالي يوفنتوس بوروسيا دورتموند الألماني دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

رشا مهدي

رشا مهدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

سفيرة المكسيك

سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو

عبد الوارث عسر

في ذكرى ميلاد شيخ الفنانين.. قصة وفاة عبد الوارث عسر وحفيده فنان شهير

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد