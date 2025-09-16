يوفنتوس يواجه بوروسيا دورتموند في افتتاحية نارية بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة قوية ومرتقبة عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جوفينتوس ستاديوم"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

يوفنتوس بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار على إنتر

يدخل "السيدة العجوز" اللقاء بروح عالية بعد الفوز المثير الذي حققه على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم".

هذا الانتصار وضع اليوفي في صدارة الكالتشيو برصيد 9 نقاط متساويًا مع نابولي، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل بداية مشواره الأوروبي.

دورتموند يسعى لإثبات قوته قارياً

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند المباراة متسلحًا بفوزه الأخير على هايدنهايم بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة من البوندسليجا، ليصل إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ9 نقاط.

أسود الفيستيفال يأملون في تقديم أداء مميز يؤكد طموحاتهم في المنافسة بقوة على البطولة القارية هذا الموسم.

تاريخ المواجهات بين يوفنتوس ودورتموند

التقى الفريقان في 9 مباريات رسمية سابقة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، حيث كانت الكلمة العليا لصالح يوفنتوس الذي حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل انتصارين لدورتموند، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ويسعى اليوفي لمواصلة تفوقه التاريخي، بينما يطمح دورتموند في قلب المعادلة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تشهد النسخة الحالية من دوري الأبطال مشاركة 36 فريقًا بنظام موسع، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد المتأهلين الآخرين، وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو 2026 في العاصمة المجرية بودابست.

ريال مدريد الأكثر تتويجًا

يظل ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ15 لقبًا، يليه ميلان الإيطالي بـ7 ألقاب، ثم بايرن ميونخ وليفربول بـ6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع بخمسة ألقاب.