اجتماع مصري ألماني لتعزيز التعاون في العمل المناخي ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر

عقدت وزارة البيئة برئاسة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، وذلك لتعزيز وتنسيق التعاون في مجال العمل المناخي، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية ، الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى وتغير المناخ، والمهندس عمرو عبد العزيز مدير التخفيف ونظام الـ MRV بالإدارة المركزية لتغير المناخ، بالإضافة الى ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

أوضح الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور الرئيسية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تستهدف دعم الجهود الوطنية لمجابهة تغير المناخ، ومنها إنشاء وحدات مختصة لتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة، بما يضمن دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج القطاعية.

كما ناقش الاجتماع، دعم الوزارات في إعداد خطط عمل مناخية قطاعية، من خلال توفير إطار توجيهي وأداة رقمية تسهّل عملية التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تطوير أداة رقمية وطنية لتتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والتقييم والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات المناخية لمصر.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية في تحقيق الاستدامة. حيث يأتي الاجتماع في سياق الالتزام المشترك بين مصر وألمانيا بدعم العمل المناخي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.