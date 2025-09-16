قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
اجتماع مصري ألماني لتعزيز التعاون في العمل المناخي ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر

حنان توفيق

عقدت وزارة البيئة برئاسة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، وذلك لتعزيز وتنسيق التعاون في مجال العمل المناخي، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية ، الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى وتغير المناخ، والمهندس عمرو عبد العزيز مدير التخفيف ونظام الـ MRV بالإدارة المركزية لتغير المناخ، بالإضافة الى ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

أوضح الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور الرئيسية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تستهدف دعم الجهود الوطنية لمجابهة تغير المناخ، ومنها إنشاء وحدات مختصة لتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة، بما يضمن دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج القطاعية.

كما ناقش الاجتماع، دعم الوزارات في إعداد خطط عمل مناخية قطاعية، من خلال توفير إطار توجيهي وأداة رقمية تسهّل عملية التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تطوير أداة رقمية وطنية لتتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والتقييم والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات المناخية لمصر.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية في تحقيق الاستدامة. حيث يأتي الاجتماع في سياق الالتزام المشترك بين مصر وألمانيا بدعم العمل المناخي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

