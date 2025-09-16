للمقبلين على الشراء.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاش النسبي خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة، الأمر الذي زاد من إقبال المستهلكين على البحث عن خيارات اقتصادية تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

ومع تزايد الاهتمام بالسيارات المجمعة محليًا نظرًا لتوافرها وضمان خدمات ما بعد البيع، برزت عدة طرازات جديدة تُعد من بين الأرخص في السوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025، بأسعار تتراوح بين 645 ألفًا و795 ألف جنيه.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز 5 سيارات جديدة مجمعة محليًا متاحة الآن في مصر مع مواصفاتها وأسعارها الرسمية.

بي واي دي F3

السعر: تبدأ من 650 ألف جنيه للفئة الأولى (مانيوال)، و730 ألف جنيه للفئة الأوتوماتيك.

المحرك: 4 سلندر، سعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة/دقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة/دقيقة.

التجميع: محليًا داخل مصر.

بروتون ساجا

السعر: 670 ألف جنيه (فئة واحدة).

المواصفات: محرك 1.3 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 95 حصانا، وعزم 120 نيوتن. متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك من 4 سرعات.

الأداء: التسارع من 0–100 كم/س في 14.5 ثانية، والسرعة القصوى 155 كم/س.

الضمان: 5 سنوات أو 150 ألف كم.

شيري أريزو 5

السعر: 675 ألف جنيه (مانيوال)، 725 ألف جنيه (أوتوماتيك أولى)، و755 ألف جنيه (أعلى فئة).

المواصفات: محرك 1.5 لتر بقوة 114 حصانا.

ناقل الحركة: يدوي أو أوتوماتيك CVT من 6 سرعات.

التجميع: محليًا مع اعتماد كبير على المكونات المصرية.

نيسان صني 2026

السعر:

645 ألف جنيه للفئة الأولى (مانيوال).

710 آلاف جنيه للفئة الثانية.

765 ألف جنيه للفئة الثالثة.

795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

المحرك: 4 سلندر، 1.5 لتر، بقوة 108 حصان.

الأداء: تسارع من 0–100 كم/س في 15.5 ثانية، واستهلاك وقود 6.9 لتر لكل 100 كم.

السرعة القصوى: 178 كم/س.

شيفروليه أوبترا 2026

السعر:

744.9 ألف جنيه للفئة الأولى.

769.9 ألف جنيه للفئة الأعلى.

المواصفات: محرك 1.5 لتر، 98 حصانا، عزم دوران 140 نيوتن. متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك CVT من 8 سرعات.

التجميع: مصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

مع استمرار تراجع أسعار السيارات الجديدة محليًا، تمثل الطرازات السابقة خيارات اقتصادية وعملية للمستهلك المصري الباحث عن الجودة والسعر المناسب.

ويُتوقع أن يزداد الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تفضيل المستهلكين للسيارات المجمعة محليًا التي توفر قطع غيار وخدمات صيانة بسهولة مقارنة بالموديلات المستوردة.