قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

للمقبلين على الشراء.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

للمقبلين على الشراء.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
للمقبلين على الشراء.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
إسراء عبدالمطلب

تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاش النسبي خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة، الأمر الذي زاد من إقبال المستهلكين على البحث عن خيارات اقتصادية تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة. 

ومع تزايد الاهتمام بالسيارات المجمعة محليًا نظرًا لتوافرها وضمان خدمات ما بعد البيع، برزت عدة طرازات جديدة تُعد من بين الأرخص في السوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025، بأسعار تتراوح بين 645 ألفًا و795 ألف جنيه.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز 5 سيارات جديدة مجمعة محليًا متاحة الآن في مصر مع مواصفاتها وأسعارها الرسمية.

بي واي دي F3

السعر: تبدأ من 650 ألف جنيه للفئة الأولى (مانيوال)، و730 ألف جنيه للفئة الأوتوماتيك.

المحرك: 4 سلندر، سعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة/دقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة/دقيقة.

التجميع: محليًا داخل مصر.

بروتون ساجا

السعر: 670 ألف جنيه (فئة واحدة).

المواصفات: محرك 1.3 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 95 حصانا، وعزم 120 نيوتن. متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك من 4 سرعات.

الأداء: التسارع من 0–100 كم/س في 14.5 ثانية، والسرعة القصوى 155 كم/س.

الضمان: 5 سنوات أو 150 ألف كم.

شيري أريزو 5

السعر: 675 ألف جنيه (مانيوال)، 725 ألف جنيه (أوتوماتيك أولى)، و755 ألف جنيه (أعلى فئة).

المواصفات: محرك 1.5 لتر بقوة 114 حصانا.

ناقل الحركة: يدوي أو أوتوماتيك CVT من 6 سرعات.

التجميع: محليًا مع اعتماد كبير على المكونات المصرية.

نيسان صني 2026

السعر:

  • 645 ألف جنيه للفئة الأولى (مانيوال).
  • 710 آلاف جنيه للفئة الثانية.
  • 765 ألف جنيه للفئة الثالثة.
  • 795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

المحرك: 4 سلندر، 1.5 لتر، بقوة 108 حصان.

الأداء: تسارع من 0–100 كم/س في 15.5 ثانية، واستهلاك وقود 6.9 لتر لكل 100 كم.

السرعة القصوى: 178 كم/س.

شيفروليه أوبترا 2026

السعر:

  • 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى.
  • 769.9 ألف جنيه للفئة الأعلى.

المواصفات: محرك 1.5 لتر، 98 حصانا، عزم دوران 140 نيوتن. متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك CVT من 8 سرعات.

التجميع: مصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

مع استمرار تراجع أسعار السيارات الجديدة محليًا، تمثل الطرازات السابقة خيارات اقتصادية وعملية للمستهلك المصري الباحث عن الجودة والسعر المناسب.

ويُتوقع أن يزداد الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تفضيل المستهلكين للسيارات المجمعة محليًا التي توفر قطع غيار وخدمات صيانة بسهولة مقارنة بالموديلات المستوردة.

السيارات أسعار السيارات الجديدة السيارات الجديدة نيسان شيفرولية شيفرولية أوبترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي زلزال سياسي يضع نتنياهو في مأزق

ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: الإعلام الإسرائيلي لن ينجح في شق الصف العربي

وزير المالية

خطوة محورية في طريق الإصلاح.. نواب: إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد