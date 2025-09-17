قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية والإسلامية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، تأكيداً على التضامن  والدعم المصري قيادة وحكومة وشعباً مع الأشقاء في الوطن العربي ككل.


واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، علي أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، والتي عبرت عن الموقف المصري الإنساني والعروبي،  في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فضلا عن ما تضمنته من ادانه صريحة وواضحة للاعتداءات المتكررة علي سيادة الدول وحقوقها وأمنها.

واعلنت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، دعمها وتأييدها الكامل لدعوة الرئيس السيسي خلال كلمته أمام قادة وزعماء القمة، وإشارة سيادته إلي إن الانفلات الإسرائيلى، والغطرسة الآخذة فى التضخم، تتطلب منا كقادة للعالمين العربى والإسلامى، العمل معا نحو إرساء أسس ومبادئ، تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة، في دعوة صريحة للتعاون والتكاتف والتضامن كقوة عربيه وإسلامية مشتركة لمواجهة ما يحاك بأمن واستقرار المنطقة.

وقالت النائبة نيفين حمدي، إن  مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة، وتجديد التأكيد على الدور المصري المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، لافته الي أن الدولة المصرية  بقيادة الرئيس السيسي، حريصه علي الوقوف بجانب الأشقاء بل دائمًا ما تقف في صف دعم الحقوق المشروعة للشعوب العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

واختتمت نائبة حماة الوطن، بيانها بالاشارة الي أهمية تلك القمة التي تتزامن مع القرار الصادر عن الأمم المتحدة  بتصويت 142 دوله بشأن حل الدولتين ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، متوقعه خروج القمة بنتائج وتوصيات لمجلس الأمن لردع العدوان ومحاسبته عن جرائم الحرب التي ارتكابها في الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

