المؤتمر: وحدة مصر وقطر تعزز الموقف العربي تجاه فلسطين

أكدت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، رفضها القاطع لأي إساءة موجهة من قبل النشطاء الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الرموز والشخصيات العربية، مشددة على أن هذه المحاولات المغرضة لن تنال من مكانة تلك الرموز التي تمثل قيمة معنوية وتاريخية كبيرة للأمة.

وقالت محبوبة شبكة ، أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تُمس رموزنا العربية بالإساءة أو التطاول، فهذه الرموز هي جزء من هويتنا وكرامتنا، واستهدافها هو استهداف لكل عربي حر .

وأضافت القيادية بحزب المؤتمر أن التأكيد على وحدة الصف بين مصر وقطر يمثل رسالة واضحة بأن العلاقات بين البلدين ستظل ركيزة أساسية لدعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تُفشل كل محاولات بث الفتنة أو شق الصف العربي.

وأشارت المستشارة محبوبة شبكة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب جميعًا، مؤكدة أن مصر وقطر تقومان بدور محوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس التزامًا راسخًا بالدفاع عن قضايا الأمة.

كما شددت على أهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف الرموز والشخصيات الوطنية، مؤكدة أن وحدة العرب هي السلاح الأقوى لمواجهة التحديات المشتركة.