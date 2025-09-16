المؤتمر: وحدة مصر وقطر تعزز الموقف العربي تجاه فلسطين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
أكدت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، رفضها القاطع لأي إساءة موجهة من قبل النشطاء الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الرموز والشخصيات العربية، مشددة على أن هذه المحاولات المغرضة لن تنال من مكانة تلك الرموز التي تمثل قيمة معنوية وتاريخية كبيرة للأمة.

وقالت محبوبة شبكة ، أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تُمس رموزنا العربية بالإساءة أو التطاول، فهذه الرموز هي جزء من هويتنا وكرامتنا، واستهدافها هو استهداف لكل عربي حر .

وأضافت القيادية بحزب المؤتمر أن التأكيد على وحدة الصف بين مصر وقطر يمثل رسالة واضحة بأن العلاقات بين البلدين ستظل ركيزة أساسية لدعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تُفشل كل محاولات بث الفتنة أو شق الصف العربي.

وأشارت المستشارة محبوبة شبكة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب جميعًا، مؤكدة أن مصر وقطر تقومان بدور محوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس التزامًا راسخًا بالدفاع عن قضايا الأمة.

كما شددت على أهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف الرموز والشخصيات الوطنية، مؤكدة أن وحدة العرب هي السلاح الأقوى لمواجهة التحديات المشتركة.

