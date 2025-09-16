استقرت أسعار الدواجن والبيض في أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم ، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي، حيث حرصت الأسر على تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية، في ظل وفرة المعروض وتنوع منافذ البيع.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

وبحسب حركة التداول بالأسواق، سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكرتونة الحمراء بين 146 جنيهًا، وسجلت الكرتونة البيضاء 123 جنيهًا. أما أسعار الدواجن، فقد استقرت الفراخ البيضاء ما بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، في حين بلغ سعر الفراخ الساسو من 85 إلى 90 جنيهًا، بينما وصل سعر الفراخ البلدي إلى 125 جنيهًا للكيلوجرام.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية المنتجة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن، ما ساهم في تحقيق اكتفاء نسبي للأسواق المحلية من اللحوم البيضاء والبيض، إلى جانب توريدات إضافية من المحافظات المجاورة لمواجهة أي زيادات في الطلب، خاصة في الأعياد والمواسم.

كما وفرت الدولة دعمًا مباشرًا للمربين وأصحاب المشروعات الداجنة من خلال مبادرات تمويلية ميسرة، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب حملات التحصين البيطري والخدمات الفنية، الأمر الذي انعكس على استقرار الإنتاج وزيادة المعروض.