محافظ المنوفية: استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، الدكتور محمد رجب خليفة مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع "لحوم صكوك الأضاحي" من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وتفقد سكرتير عام المحافظة سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة، حيث من المقرر أن يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وفق خطة متكاملة بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعي ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي .