ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد تطويره.. محافظ الغربية يفتتح مكتب خدمة المواطنين التمويني بمحلة زياد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تطوير مكتب خدمة المواطنين التمويني (مركز خدمة مطور) بقرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي بلغت قيمتها النهائية نحو 1,808,492 جنيهًا، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة مكاتب التموين وتقديم خدمات مميكنة وسريعة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ، النائب أحمد دراج عضو مجلس النواب، المهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، المهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ عقب الافتتاح أرجاء المكتب وأقسامه المختلفة، حيث شملت الأعمال المنفذة تطوير غرفة بالدور الأرضي، وتشطيب وتطوير الدور الأول علوي بالكامل، واستكمال تشطيب السلم من الدور الأرضي حتى السطح، إلى جانب تنفيذ أعمال السطح والشخشيخة، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وراحة للمواطنين أثناء الحصول على الخدمة.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد محافظ الغربية أن تطوير مكتب خدمة مواطنين تموين محلة زياد يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم، مشددًا على أن المراكز التموينية المطورة تسهم في تقليل التكدس وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار الجندي إلى أن المحافظة تولي ملف التموين اهتمامًا خاصًا لما يمثله من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأهالي، مؤكدًا أن تطوير مكاتب التموين لن يتوقف عند هذا الحد بل سيشمل مكاتب أخرى تباعًا.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الإنسان يظل محور التنمية، وأن جميع الجهود تنصب على تحسين الخدمات الجماهيرية، سواء في التموين أو غيره من القطاعات الحيوية، بما يحقق رضا المواطن ويترجم توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع.

وأعرب أهالي محلة زياد عن سعادتهم بافتتاح المركز المطور، مؤكدين أن التطوير الجديد سيضع حدًا للزحام الذي كانوا يعانون منه سابقًا، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات التموينية في أجواء مريحة ولائقة.

كما توجهوا بالشكر للمحافظ على متابعته المستمرة وحرصه على تلبية احتياجات القرى، معتبرين أن المركز الجديد يمثل إضافة حقيقية لخدمات التموين على أرض سمنود.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

المعهد القومي للمعايرة

مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

وزيرة التنمية المحلية

متحدث التنمية المحلية": فوز مصر بجائزة "الآغاخان للعمارة" يعيدها للساحة العالمية

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

