بعد تطويره.. محافظ الغربية يفتتح مكتب خدمة المواطنين التمويني بمحلة زياد

افتتح اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تطوير مكتب خدمة المواطنين التمويني (مركز خدمة مطور) بقرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي بلغت قيمتها النهائية نحو 1,808,492 جنيهًا، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة مكاتب التموين وتقديم خدمات مميكنة وسريعة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ، النائب أحمد دراج عضو مجلس النواب، المهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، المهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ عقب الافتتاح أرجاء المكتب وأقسامه المختلفة، حيث شملت الأعمال المنفذة تطوير غرفة بالدور الأرضي، وتشطيب وتطوير الدور الأول علوي بالكامل، واستكمال تشطيب السلم من الدور الأرضي حتى السطح، إلى جانب تنفيذ أعمال السطح والشخشيخة، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وراحة للمواطنين أثناء الحصول على الخدمة.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية أن تطوير مكتب خدمة مواطنين تموين محلة زياد يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم، مشددًا على أن المراكز التموينية المطورة تسهم في تقليل التكدس وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار الجندي إلى أن المحافظة تولي ملف التموين اهتمامًا خاصًا لما يمثله من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأهالي، مؤكدًا أن تطوير مكاتب التموين لن يتوقف عند هذا الحد بل سيشمل مكاتب أخرى تباعًا.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الإنسان يظل محور التنمية، وأن جميع الجهود تنصب على تحسين الخدمات الجماهيرية، سواء في التموين أو غيره من القطاعات الحيوية، بما يحقق رضا المواطن ويترجم توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع.

وأعرب أهالي محلة زياد عن سعادتهم بافتتاح المركز المطور، مؤكدين أن التطوير الجديد سيضع حدًا للزحام الذي كانوا يعانون منه سابقًا، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات التموينية في أجواء مريحة ولائقة.

كما توجهوا بالشكر للمحافظ على متابعته المستمرة وحرصه على تلبية احتياجات القرى، معتبرين أن المركز الجديد يمثل إضافة حقيقية لخدمات التموين على أرض سمنود.