ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس أنه غدا الأربعاء اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، سيتم ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط بحي العجمي والواقعة بجوار وحدة تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب النوبارية الكيلو 21.

واشار بيان الشركة إلى إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وناشدت في حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على ١٩٩٩٠.