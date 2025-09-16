رئيس الوزراء: منظومات واضحة للرقابة على الأسعار.. والدولة تتدخل بقوة أمام الاحتكار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك منظومات واضحة للرقابة على الأسعار مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووازرة التموين، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن الإجراءات الجبرية والتسعيرة الجبرية على السلع تلك المداخل والآليات، أصبحت غير موجودة في أسواق الدول ولكن يزال الدور الرقابي للدولة هو الأهم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما كان هناك ندرة في الدولار كان هناك قلة في الانتاج وحجب السلع وبعض الممارسات الإحتكارية كان لا بد من الدولة أن تتدخل لضبط الأسواق.