رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أصبح الآن لديها بدائل كثيرة لاحتياجاتها من الغاز، سواء على مستوى الصناعة والسكن والطاقة.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إننا نعتمد في انتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي حيث إن 60% من انتاج الكهرباء معتمد على الغاز، مؤكدا أن مصر تعمل على التسريع الشديد في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع رئيس الوزراء، أنه من 20% إلى 25% من الطاقة الموجودة في مصر طاقة جديدة ومتجددة سواء الطاقة الشمسية والرياح والماء، مؤكدا أننا نستهدف أن نصل إلى 42% من استخدام الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، ونعمل على الوصول لتلك النسبة قبل عام 2030 بناء على تعليمات الرئيس السيسي.

