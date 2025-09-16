رئيس الوزراء: 40% من سكان غزة اضطروا للنزوح.. ونعمل على إعلاء الأمن القومي المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نشهد تغير كامل في التركيبة السياسية وشكل العالم، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقاوم اتلغيرات التي تحدث.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن العالم في مرحلة شديدة الضبابية، مؤكدا أنه لا يوجد تصور واضح لما يحدث، فكل دول العالم تسعى لجذب الإستثمارات.

وتابع رئي مجلس الوزراء، أن دول المنطقة تعاني من مرحلة شديدة الدقة، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية في غزة، مؤكدا ان هناك 40% اضطروا للنزح مما يدعونا أن الفترة القادم لا بد أن نكون متحسبين لاعلاء الأمن القومي المصري والعربي وهو ما أكد عليه الريئيس السيسي في كل اللقاءات.