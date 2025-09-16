محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد لاستكمال جاهزية المدارس قبل بدء العام الجديد

وجه محافظ السويس طارق حامد الشاذلي، برفع درجة الاستعداد والانتهاء من جاهزية مدارس المحافظة، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، مشيرا إلى ضرورة مراجعة المقاعد المدرسية وكافة المرافق في الداخل والتأكيد على النظافة في داخل وخارج المدارس بالتنسيق مع الأحياء، فضلا عن الالتزام بتسليم الكتب المدرسية طبقا للجدول الزمني المحدد، والإلتزام بالحضور والانصراف للمدرسين والطلبة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم الثلاثاء ،لعدد من المدارس على مستوى الأحياء للتأكيد علي جاهزية هذه المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك برفقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.



واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر للتعليم الأساسي، ثم تفقد مدرسة محمد حافظ الإبتدائية المشتركة بحي السويس .. كما تفقد المحافظ مدرسة جابر بن حيان الإبتدائية المشتركة بحي فيصل.



كما رافق المحافظ خلال جولته : سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وأحمد علاء رئيس حي السويس ومحمد خيري رئيس حي فيصل والمهندس حمودة بدر مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالسويس وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية.