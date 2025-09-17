«إزاي أفضل لاعب».. كبير مشجعي الأهلي يُهاجم تريزيجيه: «العب للأهلي .. مش لنفسك»

كشف حربي محفوظ، كبير مشجعي الأهلي، تفاصيل ما قاله لمحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، والذي تسبب في غضب اللاعب أثناء مباراة إنبي بالدوري المصري.

وقال حربي محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «قلت له: يا تريزيجيه، العب للأهلي وبلاش تلعب لنفسك، وكل الجماهير شاهدة، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي شاهدون».

وأردف قائلًا: «قلت لتريزيجيه هذا الكلام بعد الهجمة التي رفض فيها تمرير الكرة لزيزو وسددها خارج المرمى».

وتابع: «لا أعرف على أي أساس حصل تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي، بينما كان محمد هاني هو الأفضل في اللقاء».

وأضاف: «تريزيجيه أضاع هدفًا كنا قد نتقدم بسببه 2-0 ونفوز بالمباراة»، معتبرًا أن اللاعب أحد أسباب فقدان الأهلي نقطتين في هذه المباراة.

واختتم حربي محفوظ تصريحاته بالتأكيد على أن النجم الأول للنادي الأهلي هو جمهوره وليس اللاعبين.