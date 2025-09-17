ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

ويتسلح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بعاملي الأرض والجمهور لأسقاط أتلتيكو مدريد وتحقيق أول 3 نقاط في رحلة البحث عن اللقب.

وكان ليفربول ودع النسخة الماضية على يد باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية الوافد الجديد ألكسندر إيزاك، للظهور الأول أمام أتلتيكو مدريد.

في المقابل، يتحدى أتلتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الغيابات لمحاولة الفوز على ليفربول خارج الديار، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتصدر الأرجنتيني جوليان ألفاريز غيابات أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.