أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

كم مرة شعرت بالجوع في آخر الليل، وترددت بين تجاهله أو الاستسلام لوجبة دسمة تندم عليها في الصباح.

الحقيقة أن الجوع مساءً أمر طبيعي خاصة بعد يوم طويل ومجهد، لكن الجيد في الأمر أنك لا تحتاج إلى حرمان نفسك، فقط تحتاج لاختيارات ذكية وخفيفة لا تربك جهازك الهضمي ولا تزيد وزنك قبل النوم.

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

قدم الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أفكار أكلات خفيفة ولذيذة يمكنك تناولها بعد الساعة التاسعة مساء بدون تأنيب ضمير.

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

1 زبادي يوناني مع ملعقة عسل أو تمر

الزبادي مصدر رائع للبروتين ومفيد للهضم يمنحك شعورًا بالشبع ويمكنك إضافة القليل من العسل أو قطع التمر لتحلية طبيعية وخفيفة

2 بيض مسلوق أو أومليت خفيف

بيضتان مسلوقتان أو بيضة مع القليل من الخضار تشكل وجبة خفيفة ومشبعة وغنية بالبروتين بدون دهون زائدة

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

3 شريحة توست أسمر مع جبنة قليلة الدسم

توست الحبوب الكاملة مع جبنة بيضاء خفيفة وجبة سهلة وسريعة تمنحك طاقة بدون أن تكون ثقيلة ويمكنك إضافة شرائح خيار أو طماطم معها.

4 فشار بدون زيت أو زبدة

الفشار المحضر في المايكرويف أو في قدر بدون دهون من أفضل الوجبات الخفيفة المنخفضة بالسعرات والمليئة بالألياف التي تمنحك إحساسًا بالشبع

5 حفنة مكسرات نيئة

كمية صغيرة من اللوز أو الجوز أو الفستق غير المحمص وغير المملح تمنح جسمك دهونًا صحية وتقلل من رغبتك في تناول السكر أو النشويات

6 تفاحة مقطعة مع ملعقة زبدة فول سوداني

مزيج غني بالألياف والطاقة طعمه لذيذ ويشعرك بالشبع لفترة أطول مثالي قبل النوم أو كتحلية خفيفة

7 كوب حليب دافئ خالي الدسم أو حليب نباتي

يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل ويمكنك إضافة قرفة أو فانيليا طبيعية لطعم أطيب دون سعرات كثيرة

نصائح مفيدة للأكل الليلي الصحي