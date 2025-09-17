قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
ديني

بيت الزكاة والصدقات يوزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام

بيت الزكاة والصدقات يوزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام في عدة محافظات ضمن حملة إلى المدرسة
بيت الزكاة والصدقات يوزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام في عدة محافظات ضمن حملة إلى المدرسة
إيمان طلعت

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء- اختتم «بيت الزكاة والصدقات» المرحلة الأولى من حملته الموسمية «إلى المدرسة» في صعيد مصر، حيث انتهى البيت من توزيع حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وزي مدرسي، وأحذية على عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الأيتام في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن الهدف الأساسي من هذه الحملة يتجاوز الجانب المادي، ليرسخ قيمًا تربوية سامية، حيث تهدف إلى حثِّ الطلاب على الاجتهاد في تحصيل العلوم، والتفرُّغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية، وغرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، والارتقاء بمكانة المدرسة ودورها المحوري في بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي واحذية على آلاف الطلاب من الأيتام في مختلف أنحاء الجمهورية، في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سعيًا لإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي بثقة وطمأنينة، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أُسَرِهم.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات حملة الى المدرسة

