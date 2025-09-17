مداهمة بؤر إجرامية وضبط طن مخدرات بـ 137 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط أكثر من طن مواد مخدرة و1600 قرص مخدر تبلغ قيمتها حوالي 137 مليون جنيه.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظات الإسماعيلية – السويس - أسيوط" تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، شابو" – 1600 قرص مخدر – 93 قطعة سلاح نارى "44 بندقية خرطوش ، 18 بندقية آلية ، 31 فرد خرطوش) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (137) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.