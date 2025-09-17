قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مداهمة بؤر إجرامية وضبط طن مخدرات بـ 137 مليون جنيه

أحد المتهمين وجزء من المضبوطات
أحد المتهمين وجزء من المضبوطات
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط أكثر من طن مواد مخدرة و1600 قرص مخدر تبلغ قيمتها حوالي 137 مليون جنيه. 

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر  غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظات الإسماعيلية – السويس - أسيوط"  تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.   

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأمكن ضبطهم  وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، شابو" – 1600 قرص مخدر – 93 قطعة سلاح نارى "44 بندقية خرطوش ، 18 بندقية آلية ، 31 فرد خرطوش) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (137) مليون جنيه .       

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بؤر إجرامية مخدرات الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

أمير كرارة مع إسعاد يونس

أمير كرارة يكشف تفاصيل حياته الفنية مع "صاحبة السعادة".. الأحد المقبل

مهرجان اسوان

‎مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته العاشرة

الفنان أحمد داود

أحمد داود يستكمل تصوير إذما والكراش

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد