بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

أصدر مجلس الدولة قرارا بإلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر، والتي كان مقررًا لها 15 أكتوبر المقبل، بسبب دعمها لدولة الاحتلال الصهيوني وتأييدها للمجازر الوحشية التي يتعرض لها أهل غزة.

وأكد مقيم الدعوى صدور قرار إلغاء حفل فرقة ألمانية، مشيرا إلى أن هذه الفرقة تدعم دولة الاحتلال الصهيوني، وكان مقررًا إقامة حفلها في مصر يوم 15 أكتوبر المقبل، وتقدم بدعوى في مجلس الدولة لإلغاء الحفل.

وأضاف أنه اليوم صدر قرارًا من مجلس الدولة بإلغاء الحفل في مصر رسميًا، وبعد صدور القرار سيتم إعادة 44 ألف تذكرة كان قد سبق حجزها إلى أصحابها.