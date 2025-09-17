قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في النقل البحري

أحمد بسيوني

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد ، محافظ الإسكندرية في فعاليات ورشة عمل USA – Egypt Ports Road Show بحضور السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمحافظة للمشاركة في ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الموانئ المصرية والشركات الأمريكية، والتي تضم سبع شركات أمريكية متخصصة في مجالات النقل البحري.

في بداية كلمته رحب المحافظ بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكداً أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما في قطاع النقل البحري، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الموانئ وتحويلها إلى موانئ ذات مواصفات عالمية ومناطق لوجستية متكاملة، موضحًا أن وزارة النقل حققت خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة في هذا الملف.

وشملت هذه الإنجازات تطوير موانئ جرجوب وميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر كسفاجا وبرنيس، فضلاً عن أعمال التطوير التى تتم الآن في مينائي الدخيلة وأبي قير، والتوسعات التي تشهدها قناة السويس من خلال تعميق المجرى الملاحي بالجزء الجنوبي الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن شكرها لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربة عن سعادتها بزيارة تلك المدينة العريقة، ومؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل البحري.

وأكد المحافظ، على اهتمامه بتحقيق التعاون بين الطرفين، فالتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية سيسهم في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم مكانة الإسكندرية كميناء رئيسي على البحر المتوسط ويعزز من قدرتها التنافسية عالمياً.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

