السفيرة الأمريكية تزور ميناء السخنة لبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

استقبلت دي بي ورلد – مصر، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يرافقها وفد رفيع المستوى من كبار التنفيذيين بعدد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وجاءت الزيارة في إطار جولة موسعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية. وخلال اللقاء، استعرضت إدارة ميناء السخنة دوره الاستراتيجي باعتباره البوابة الجنوبية لقناة السويس وأحد المراكز المحورية للتجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومحطات حديثة وحلول رقمية وتقنية متقدمة.

وأكدت دي بي ورلد – مصر أن الميناء يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث استقطب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى وأسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما يساهم الميناء في دعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: "استضافة الوفد الأمريكي بميناء السخنة تعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرات دي بي ورلد كمشغّل عالمي رائد. لقد أصبح الميناء بوابة للتجارة الدولية، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتلبية تطلعات شركائنا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة."

وضم الوفد الأمريكي ممثلين عن شركات عالمية مرموقة مثل Bechtel، Cisco Systems، Hill International، OSI Systems/Rapiscan Systems، Alvarez & Marsal، TMEIC، وAVEVA، حيث أعربت هذه الشركات عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع دي بي ورلد في تطوير الموانئ والحلول الرقمية ونقل التكنولوجيا.

وتؤكد هذه الزيارة الدور الريادي لميناء السخنة ضمن شبكة دي بي ورلد العالمية، بوصفه منصة رئيسية للتجارة الدولية وجسراً للتعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها حول العالم.