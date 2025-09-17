قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
رياضة

محمد إسماعيل يقود دفاع الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
ملك موسى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على استمرار الاعتماد على محمد إسماعيل مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، وحصوله على إشادة الجهاز الفني للفريق بعد المباراة.

ويختتم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، قبل أن يختار الجهاز الفني القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام الدراويش.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الإسماعيلي كل من، محمود حمدي " الونش" للإيقاف ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء غدًا الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك محمد اسماعيل الإسماعيلي

