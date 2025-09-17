محمد إسماعيل يقود دفاع الزمالك أمام الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على استمرار الاعتماد على محمد إسماعيل مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، وحصوله على إشادة الجهاز الفني للفريق بعد المباراة.

ويختتم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، قبل أن يختار الجهاز الفني القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام الدراويش.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الإسماعيلي كل من، محمود حمدي " الونش" للإيقاف ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء غدًا الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.