الدوري المصري.. المقاولون العرب يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب على فاركو بهدف نظيف فى الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المقاولون العرب فى الدقيقة 45+3، بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى عن طريق محمود أبو جودة من حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأرسلت كرة عرضية من أمير عابد لاعب المقاولون العرب من جهة اليسار ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو عن مناطق الخطورة في الدقيقة 6.

ونفذت الركلة الحرة بعرضية من عمر الوحش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم القاضي برأسية مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 10.