رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات
تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور
عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب
خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا
وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا
زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بالاستماع لأقواله في شكوى الزمالك
بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان
خطوة دبلوماسية كبيرة.. التايمز: بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية نهاية هذا الأسبوع
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة
أخبار البلد

إجازة رسمية قريباً للقطاعين الحكومي والخاص

رشا عوني

يبحث الكثير عن الإجازات الرسمية المتبقية في2025 وكم عطلة رسمية مقبلة خلال الأشهر الباقية في 2025، خاصة بعد انتهاء معظم العطلات الرسمية خلال الأشهر الماضية، وكانت جميعاً مدفوعة الأجر بقرار حكومي رسمي للقطاعين الحكومي والخاص.

 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد مرور 9 أشهر من عام 2025؛ شهدنا فيها العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وكان آخرها المولد النبوي 2025؛ يتبقى للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص “إجازة رسمية واحدة” حتى نهاية العام الجاري.

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
عطلة رسمية قريباً

والإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية خلال الفترة المقبلة هي إجازة 6 أكتوبر، خلال الشهر المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر ورسمية لكل القطاعات بالدولة، وهي تعتبر آخر إجازة رسمية في 2025. 

إجازة 6 أكتوبر 2025

طبقًا للأجندة الرسمية لرئاسة الجمهورية، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء، بشأن موعد الإجازة التي من المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

من المقرر أن يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 ليوم الخميس، بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس، وبذلك سيكون موعد إجازة 6 أكتوبر، هو الخميس الموافق 9 أكتوبر. 

إجازة 6 أكتوبر للموظفين والقطاع الخاص

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وتُعد هذه الإجازة هي الأخيرة ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة قبل انطلاق العام الجديد 2026.

الإجازات الرسمية في قانون العمل


وتأتى هذه الإجازات فى إطار ما نص عليه قانون العمل الجديد، الذى أكد على أحقية العاملين فى الحصول على عطلاتهم الرسمية والسنوية بشكل يوازن بين متطلبات العمل وحقهم فى الراحة، بما يعزز مناخ العمل الإيجابى والإنتاجية.

ونصت المادة 52 من قانون العمل المصري، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
 

العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر سبتمبر 2025

أما بالنسبة للعطلات الأسبوعية التي يحصل على الموظفون بشكل أسبوعي على مدار الشهر، متمثلة في أيام الجمعة والسبت ، وهي : 

 

  • الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية
اجازات رسمية 2025 اخر اجازة رسمية اجازة 6 اكتوبر قانون العمل الجديد الاجارزات المتبقية في 2025

الرنجة
جانب من المضبوطات
فوائد البروكلى
احمد الرافعي
