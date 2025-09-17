إجازة رسمية قريباً للقطاعين الحكومي والخاص

يبحث الكثير عن الإجازات الرسمية المتبقية في2025 وكم عطلة رسمية مقبلة خلال الأشهر الباقية في 2025، خاصة بعد انتهاء معظم العطلات الرسمية خلال الأشهر الماضية، وكانت جميعاً مدفوعة الأجر بقرار حكومي رسمي للقطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد مرور 9 أشهر من عام 2025؛ شهدنا فيها العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وكان آخرها المولد النبوي 2025؛ يتبقى للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص “إجازة رسمية واحدة” حتى نهاية العام الجاري.

اجازة رسمية2025

عطلة رسمية قريباً

والإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية خلال الفترة المقبلة هي إجازة 6 أكتوبر، خلال الشهر المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر ورسمية لكل القطاعات بالدولة، وهي تعتبر آخر إجازة رسمية في 2025.

إجازة 6 أكتوبر 2025

طبقًا للأجندة الرسمية لرئاسة الجمهورية، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء، بشأن موعد الإجازة التي من المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

من المقرر أن يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 ليوم الخميس، بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس، وبذلك سيكون موعد إجازة 6 أكتوبر، هو الخميس الموافق 9 أكتوبر.

اجازة 6 اكتوبر2025

إجازة 6 أكتوبر للموظفين والقطاع الخاص

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وتُعد هذه الإجازة هي الأخيرة ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة قبل انطلاق العام الجديد 2026.

الإجازات الرسمية في قانون العمل



وتأتى هذه الإجازات فى إطار ما نص عليه قانون العمل الجديد، الذى أكد على أحقية العاملين فى الحصول على عطلاتهم الرسمية والسنوية بشكل يوازن بين متطلبات العمل وحقهم فى الراحة، بما يعزز مناخ العمل الإيجابى والإنتاجية.

ونصت المادة 52 من قانون العمل المصري، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.



العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر سبتمبر 2025

أما بالنسبة للعطلات الأسبوعية التي يحصل على الموظفون بشكل أسبوعي على مدار الشهر، متمثلة في أيام الجمعة والسبت ، وهي :