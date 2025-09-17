قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

انتشال جثمان طفل من ترعة الشرقاوية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثمان طفل غرق في ترعة الشرقاوية، أثناء لهوه مع أصدقائه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


البداية عندما تلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بغرق طفل بترعة الشرقاوية.


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثمان لطفل يُدعى كرم (12 عامًا) من أبناء منطقة الشرقاوية، حيث كان يلهو برفقة أصدقائه فسقط في المياه وغرق.


تم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

