محافظة الفيوم يوضح حقيقة استغلال السائقين ورفع تعريفة الركوب

علق الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، على شكاوى عدد من المواطنين بشأن استغلال بعض السائقين ورفع تعريفة الركوب، خاصة في أوقات الذروة، قائلاً إن المحافظة ترصد هذه المخالفات وتتخذ إجراءات صارمة حيالها.

وأوضح التوني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أيام بداية ونهاية الأسبوع تشهد كثافة في حركة المواطنين من الفيوم إلى القاهرة والجيزة بحكم ارتباطهم بالعمل، وبسبب قرب الفيوم من القاهرة الكبرى، مضيفًا: «يوجد نحو 4 آلاف سيارة أجرة تنتقل من الفيوم إلى القاهرة والجيزة خلال الفترة من الأربعاء إلى السبت، ونرصد بالفعل بعض التجاوزات من بعض السائقين في رفع قيمة الأجرة».

وأكد نائب المحافظ أن هذه الممارسات المخالفة تواجه بحزم، بناءً على توجيهات مستمرة من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم رصد أكثر من 720 مخالفة على هذا الخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

شطب السيارة المخالفة

وتابع التوني: «الإجراءات قد تصل إلى شطب السيارة المخالفة ومنعها من دخول الموقف نهائيًا، كما نعمل على ضبط التعريفة من داخل الموقف قبل خروج السيارات، لضمان التزام السائقين بها».