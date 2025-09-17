قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي بالفيوم وبني سويف

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبنك مصر  فعاليات الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر 2025.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحملة إلى توسيع نطاق الشمول المالي والرقمي بين الشباب من خلال تعريفهم بالمنتجات والخدمات البنكية المتنوعة، وتقديم تدريبات عملية وعروض مسرحية تفاعلية وأنشطة توعوية، بجانب إتاحة خدمات بنكية مجانية للشباب المشاركين.

أماكن تنفيذ الحملة بمحافظة بني سويف تشمل: مركز شباب بني قاسم، مركز شباب ضحابوش، مركز شباب الميمون، مركز شباب الفشن، ومركز شباب تزمنت الشرقية.

أماكن تنفيذ الحملة بمحافظة الفيوم تشمل مركز شباب قحافة، مركز شباب رحمي، مركز شباب ترسا، مركز شباب الشواشنة، ومركز شباب مدينة طامية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الحملة تأتي في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة المالية والرقمية بين الشباب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية، بهدف تعزيز الوعي وتيسير حصول الشباب على الخدمات المالية بصورة آمنة وميسرة.
 

وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشمول المالي

