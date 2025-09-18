مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج

كشفت الفنانة إيناس مكي عن كواليس انفصالها بعد مرور ستة أشهر فقط على زواجها، موضحة أن أسباب الانفصال تعود إلى تغير معاملة زوجها بعد الزواج وظهور غيرة مفرطة حالت دون استمرار العلاقة.

وأضافت إيناس مكي في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: «زوجي تعرفت عليه من خلال مجموعة من الأصدقاء، وبدأت بيننا صداقة استمرت عامًا كاملًا قبل أن تتحول إلى قصة حب انتهت بالزواج، وخلال فترة الخطوبة كان يهتم بمواعيد عملي ويتابع معي كل تفاصيل التصوير، لكن بعد الزواج تغيّرت المعاملة تمامًا وتحولت إلى غيرة مفرطة وتعنت شديد، لدرجة أنه حاول الوقوف في طريق مشواري الفني».

وأضافت: «أنا كنت ناوية أكون أسرة وأستقر، لكن مقدرتش أستحمل وقررت الانفصال، لأن حياتي المهنية جزء أساسي مني ومش مستعدة أتنازل عنه في ذلك الوقت».

وتطرقت إيناس إلى موقفها من العمل الفني، مشيرة إلى وجود "الشلالية" في الوسط الفني ولكنها لا تطلب أدوارًا من أي مخرج أو منتج، قائلة: «عمري ما كلمت أحمد مكي وقولتله: يا أحمد أنا عايزة أشتغل معاك في المسلسل ده، وأنا واثقة إنه لو في دور مناسب هيكلمني لأنه بمثابة ابني».