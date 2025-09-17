قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
تحقيقات وملفات

شبشير الحصة.. قلعة صناعة العسل تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو وتتصدر خريطة التكتلات الاقتصادية العالمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اصطحب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في جولة ميدانية بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا، والتي رسخت مكانتها كـ”قلعة صناعة العسل” في مصر والعالم، حيث تابع الحضور عن قرب ما تحققه القرية من إنجازات اقتصادية جعلت منتجاتها تتصدر الأسواق الدولية منذ أكثر من 15 عامًا.

توجيهات دعم رجال الصناعة

وضم الوفد السيد/ جاكومو بوجو، ملحق ومدير برامج التجارة والاستثمار والتحول الرقمي ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة/ إيبي موسكيالي، مديرة مشروع “تجارة” ومسؤول التنمية الصناعية بمنظمة الامم المتحدة ، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة،

وخلال الجولة، حرص الوفد على تفقد مصنعين من أبرز الكيانات الرائدة بالقرية، الأول متخصص في تصنيع شمع الأساس، والثاني في إنتاج العسل، حيث استعرض القائمون عليهما تجاربهم الناجحة التي عززت من الحضور الدولي لمنتجات شبشير الحصة، محققين انتشارًا واسعًا في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صناعة العسل 

وناقش محافظ الغربية مع وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو خطط تطوير “تكتل صناعة العسل” بالقرية، باعتباره أحد أبرز التكتلات الاقتصادية القروية التي يعول عليها في فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تمثل خطوة محورية نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع وتحويله إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر قوة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن شبشير الحصة أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية التي انطلقت من القرى لتصل إلى العالمية، مشيرًا إلى أن نجاح أبنائها في العمل داخل المناحل والصناعات المرتبطة بها جعل القرية لا تعرف البطالة بين شبابها، ويمثل قصة نجاح مصرية خالصة تستحق أن تُروى للعالم. وأضاف أن القرية تحتل منذ أكثر من 15 عامًا المركز الأول عالميًا في تصدير العسل وخلايا النحل، بما يعزز مكانتها كقاعدة رئيسية تدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد المحافظ على أن محافظة الغربية تُعد رائدة في هذا المجال، إذ تضم ما يقرب من 4000 إلى 5000 مربٍ للنحل، وأكثر من 25 شركة مُصدّرة للعسل، بالإضافة إلى مصانع شمع الأساس، وهو ما يجعلها من أكبر القواعد التصديرية لمنتجات النحل في المنطقة، بنسبة تصديرية تصل إلى نحو 60% من إجمالي إنتاجها للأسواق العربية والأوروبية.

إنتاجية وتنظيم محكم

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه داخل القرية من إمكانات إنتاجية وتنظيم محكم، مشيدين بريادة شبشير الحصة عالميًا في هذا القطاع، ومؤكدين أن التجربة تمثل نموذجًا ملهمًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى، وأن ما تحقق يعكس بوضوح كيف يمكن للتنمية القروية أن تتحول إلى مشروع اقتصادي ضخم له صدى عالمي.

اخبار محافظة الغربية قلعة العسل شبشير الحصة الاتحاد الأوربي التكتلات الاقتصادية

