أبو مسلم: التعاقد مع فيتوريا لتدريب الأهلي سيكون أسوأ اختيار
توقعات بتراجع كبير.. استقرار في أسعار الدواجن وتذبذب واضح في البيض
كيف تعامل أقارب زوجتك؟.. اعرف وصية النبي لحياة زوجية سعيدة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
عقد امتحانات مادة البرمجة بالمدارس عبر منصة "كويرو" ومنح الناجحين شهادة دولية
القافلة الإنسانية الـ39 تحمل أطناناً من المواد الغذائية والإغاثية
بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 من مصر إلى قطاع غزة
العدالة تنتصر على رصاصة غادرة.. الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة ضابط أثناء مأمورية ضبط بالأقصر
سيف زاهر: خصومات بالملايين على لاعبي الأهلي بعد التعثر أمام إنبي
مفاجآت.. أكسيوس تكشف تفاصيل الاتفاق الأمني الجديد بين سوريا وإسرائيل
الصين: أكثر من 10 سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية
حوادث

"طلقني طهقت منك".. رجل ينهي حياة زوجته عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بقرية محلة أبوعلي بالغربية والأمن يطارده

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودهم لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات غادرة بواسطة سلاح ابيض عقب تناوله جرعه مواد مخدرة “شابة” اثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

تفاصيل الواقعة 


وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء .ا"26 سنة بواسطة أداة حادة سكين اثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة ابوعلي بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة حال عودته من عمله بالورشة الأحذية .

مطارده المتهم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

الأهلي

عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

ريكي هاتون

رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

«فورد» تعلن تسريح 1000 موظف في ألمانيا .. لهذا السبب

الغريبة المغربية.. حلوى تقليدية بنكهة الفخامة والبساطة| اعرف المقادير

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

