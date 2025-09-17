"طلقني طهقت منك".. رجل ينهي حياة زوجته عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بقرية محلة أبوعلي بالغربية والأمن يطارده

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودهم لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات غادرة بواسطة سلاح ابيض عقب تناوله جرعه مواد مخدرة “شابة” اثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

تفاصيل الواقعة



وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء .ا"26 سنة بواسطة أداة حادة سكين اثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة ابوعلي بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة حال عودته من عمله بالورشة الأحذية .

مطارده المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.